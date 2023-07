10° Kart Summer Camp: a Napoli i "campioncini" del futuro Si è chiuso a Napoli il 10° Kart Summer Camp, organizzato dalla Scuola Federale di ACI Sport. Numeri da record con 28 partecipanti provenienti da tutta Italia: un primo approccio al mondo dell'automobilismo.

Sono state tre giornate di festa, tra emozioni e sorrisi. La Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” ha organizzato il decennale del Kart Summer Camp, attività di formazione primaria dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni d'età che vogliono approcciarsi al mondo dell'automobilismo. Futuri campioni? Chi lo sa. Quel che è certo è che in passato hanno preso parte in questo Camp diversi talenti delle quattro ruote italiane, tra cui il bolognese Andrea Kimi Antonelli più volte campione in Formula4 ed ora pilota del Campionato Gran Turismo a soli 16 anni. Numeri da record al Circuito Internazionale di Napoli con ben 28 partecipanti provenienti da tutta italia e divisi in 3 gruppi: Baby, per la pre-agonistica, Mini e Senior per l'agonistica. Ad affiancarli gli istruttori della Scuola Federale e il giovane driver-coach Riccardo Iannello.

Un gruppo di lavoro composto da numerose figure professionali, quindi, per garantire il massimo dell'esperienza e del divertimento ai ragazzi. Che hanno iniziato con lo studio in aula delle nozioni basilari prima di accendere i motori del kart e cimentarsi in diverse situazioni come lo slalom, la frenata, il "tornantino" bagnato e le procedure di partenza. Poi il momento più atteso: warm-up, qualifica e gara per darsi battaglia. A fine corso – svolto per il secondo anno consecutivo sulla pista di Sarno – agli allievi è stato rilasciato il nulla osta per ottenere la Prima Licenza a titolo gratuito. Il Kart Summer Camp ha festeggiato la 10^ edizione nel migliore dei modi, sperando di aver anche scovato i campioni del futuro.

