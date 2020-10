"1000 Miglia" a San Marino: la soddisfazione dei Segretari Pedini Amati e Lonfernini

La 1000 Miglia è tornata a San Marino. Dopo un anno di assenza, le oltre 400 auto storiche hanno transitato per le vie del Centro Storico con il celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà. Il passaggio in Repubblica era parte della seconda tappa, partita in prima mattinata da Cervia e che si concluderà a Roma. Sul Pianello presenti i due Capi di Stato Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. Inoltre, un buon numero di spettatori - con mascherina – hanno presenziato per osservare e scattare foto a vetture provenienti da tutta Europa.

Un'edizione, la trentottesima della 1000 Miglia, caratterizzata dall'emergenza Covid e corsa per la prima volta nel periodo autunnale e non in primavera, come al solito. Oltre al passaggio della “Freccia Rossa” anche due eventi di corredo: il “Ferrari Tribute” e la “Supercar Owners”, con auto storiche e moderne che si sono alternate nella sfilata sul Monte Titano.

Sentiamo le parole del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini