1000 Miglia a San Marino, le auto d'epoca animano il Pianello

Dopo l'anno sabbatico, la 1000 Miglia torna ad animare le strade di San Marino. Oltre 400 equipaggi da 29 nazioni pronti a transitare per Piazza della Libertà, check point lungo la terza tappa che da Roma, da dove si è partiti di buon mattino, conduce a Cervia. 5 giorni da Brescia a Brescia, lungo un tracciato “a otto”, ispirato alle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, di 1900 km.

L'assolato pomeriggio del pianello si apre con l'arrivo dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, in prima fila, insieme al Segretario allo Sport Fabbri, per assistere al passaggio delle vetture. Che si fanno attendere un po', poi pian piano arrivano. 127 esemplari anteguerra, per la 43ª rievocazione della Freccia Rossa; 78 quelli che corsero la gara di velocità storica – antenata di quella di regolarità attuale – tra '27 e '57. Corpose le flotte Ferrari (17), Bugatti (10), Bentley (8) e Alfa Romeo anteguerra (18). Più alcuni pezzi pregiati come un'Aston Martin DB 3, due Porsche 550 Spyder RS e un esemplare unico di Biondetti Ferrari-Jaguar Special.