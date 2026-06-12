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1000 Miglia a San Marino, oltre 400 vetture in sfilata sul Titano

La Corsa più bella del mondo passa da Piazza della Libertà con la quarta tappa, da Roma a Rimini

12 giu 2026

Le strette vie del centro tornano a farsi tracciato per la Corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia. Anche per l'edizione n° 44, la rievocazione storica per vetture d'epoca transita in Piazza della Libertà per il check point della 4ª e penultima tappa. Con partenza a Roma, passaggio ad Assisi – per gli 800 anni dalla morte di San Francesco – e traguardo a Rimini. Da cui domani ripartirà verso Brescia, concludendo il tradizionale percorso a 8. Oltre 400 equipaggi da 29 nazioni di tutti i continenti, con l'Alfa Romeo a fare da traino con 49 auto e folte pattuglie di Fiat, Ferrari, Lancia, Jaguar, Mercedes-Benz e Porsche. 77 gli esemplari Partecipant, vetture con in curriculum la partecipazione a gare di velocità disputate tra 1927 e 1957.




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