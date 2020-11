STORICHE 1000 Miglia: il prossimo anno non passerà a San Marino ma tornerà nel 2022 Cambia il percorso della corsa più bella del mondo ma resta il legame con il Titano

Svelato il percorso della 1000 Miglia del 2021 che non passerà sul Titano. Per la prima volta in assoluto nella storia della 1000 Miglia rievocativa, il senso di marcia del percorso sarà invertito. Gli equipaggi partiranno da Brescia il 12 maggio e percorreranno la costa occidentale dell'Italia sostando a Viareggio, fino ad arrivare a Roma per poi continuare il loro viaggio attraversando la Toscana e l’Emilia, con il passaggio a Bologna e Modena prima dell'arrivo previsto come sempre a Brescia, domenica 15 maggio.

Ma il grande della Freccia Rossa con la Repubblica di San Marino prosegue e sarà sancito da un Trofeo che l'organizzazione ha scelto di dedicare al vincitore di un speciale gruppo di tappe. Ecco che nascerà il Trofeo San Marino 1000 miglia che legherà il nostro Paese alla corsa anche nell'anno in cui le vetture non transiteranno sul Titano. La Mille Miglia tornerà sul Titano nel 2022.



