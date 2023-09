18° Giro dei Castelli: gran successo, vince Pieroni Paolo Pieroni ha conquistato la 18^ edizione del Giro dei Castelli di San Marino, gara di regolarità con auto storiche. Tra i partecipanti anche diversi ex piloti come Micky Martinelli, Chantal Galli, Umberta Gibellini e Alessandro Ancona.

Il Giro dei Castelli di San Marino diventa maggiorenne, festeggiando la sua 18^ edizione. L'evento turistico culturale per auto storiche, organizzato dall'Automobile Club San Marino, è stato un successo con la presenza di ben 74 equipaggi. Di questi ben 20 sammarinesi – con Corrado Marzi sesto assoluto e il migliore dei biancazzurri in classifica – 3 dalla Germania e 2 dalla Svizzera (con Micky Martinelli e Chantal Galli). Il successo della gara di regolarità è andato invece a Paolo Pieroni della Scuderia Marche con una Fiat 600, il più preciso nelle due prove di abilità svolte interamente in Repubblica. Un percorso suggestivo per ammirare le bellezze attorno al Monte Titano, al quale si è aggiunto uno “sconfinamento” tra le Rocche malatestiane di Verucchio e Torriana.

Tra le speciali classifiche anche quella femminile – con 9 equipaggi in rosa – vinta dalla toscana Masha Rossi e quella dedicata agli ex piloti, conquistata da Umberta Gibellini unica donna capace di vincere il Rally di San Marino nel 1988 navigando Paola De Martini. Presenti numerose vetture degli anni '70 e '80, e addirittura due degli anni '30: una Morris e una Balilla, che si è anche portata a casa il “Premio Porta del Paese” come auto più rappresentativa. Il Giro dei Castelli ha colto ancora una volta nel segno, come testimoniato dal Segretario Generale dell'ACS Massimo Tosi.

Nel servizio l'intervista a Massimo Tosi, Segretario Generale Automobile Club San Marino

