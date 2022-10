RALLY 20 anni di RallyLegend: rivivi la storia Manca sempre meno alla ventesima edizione di Rallylegend. Andiamo a rivivere tutte le emozioni di quest'evento che, dal lontano 2003, ha richiamato a San Marino nomi importanti delle quattro ruote, vetture storiche e migliaia di appassionati.

All'inizio sembrava solo un sogno proibito. Portare a San Marino vetture che hanno fatto la storia del rally e nomi legati indissolubilmente a questo sport. E, invece, il 10 ottobre 2003 il desiderio di Paolo Valli e Vito Piarulli ha preso vita: la prima edizione di RallyLegend era qualcosa di vero e reale. Ovviamente i numeri erano totalmente diversi da quelli attuali ma da lì è partito quest'evento che, nel corso dei suoi primi 20 anni, si è inserito con forza e prepotenza nel panorama rallistico mondiale. Le icone non sono mai mancate: Miki Biasion, Walter Rohrl, Markku Alen, Juha Kankkunen eccetera. Tutti campioni del mondo affascinanti dall'idea di poter guidare nuovamente delle macchine stupende e, soprattutto, storiche. Così è nato RallyLegend che, nel corso degli anni, è cresciuto sempre più.

Si è passati da un centinaio di appassionati e curiosi a migliaia di tifosi. Migliaia, migliaia e migliaia che hanno sempre invaso il Titano a inizio/metà ottobre. E, oltre ai grandi nomi del rally, si sono via via aggiunti quelli più attuali, incuriositi da una manifestazione che permette di viaggiare nel tempo. Carlos Sainz, Ken Block, Thierry Neuville e – dulcis in fundo – Kalle Rovanpera, fresco campione del mondo WRC che sarà la ciliegina sulla torta dell'edizione 2022, la numero 20. RallyLegend è nato, cresciuto, diventato grande e – come tutte le cose belle – non ti stanca mai.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: