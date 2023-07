24 ore Spa: vince la BMW, 6° Valentino Rossi

La 24 ore di Spa giunge all'edizione n°75, un terzo delle quali con la BMW sul gradino più alto del podio. La casa bavarese coglie il suo 25° successo nella classica belga grazie alla M4 della squadra #98 Rowe, composta da Philipp Eng, Nick Yelloly e Marco Wittmann. Trionfo in rimonta per il trio, partito 26° causa una qualifica piena di difficoltà ma poi capace di affrontare la maratona con una regolarità impeccabile: già nelle prime sei ore lo sbarco nella top10, evitando errori e incidenti in notturna, poi, con l'alba l'attacco decisivo grazie a un vantaggio di 30 minuti sul carburante e un'opportuna Full Course Yellow per prendere il comando, impeccabilmente gestito nel prosieguo.

2° posto, con 11” di ritardo, per la Mercedes #88 Akkodis di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon: campione in carica, anche lei di rimonta dopo una qualifica spesa nelle retrovie, lanciata verso il podio dagli stint di Marciello, ma senza il passo per confermarsi vincitrice. Terzo posto per l'Audi #17 Scherer Sport Phoenix di Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim, al comando da metà gara fino alla Full Course Yellow ma crollata nelle ultime 6 ore, dove nonostante il buon passo ha pagato lo svantaggio di carburante col team Rowe.

Bene anche Valentino Rossi, 6° con la BMW #46 WRT: in squadra con Augusto Farfus e Maxime Martin, il Dottore chiude la 24 ore a 85” dal vincitore, al termine di una prova convincente. Male invece la Ferrari di AF Corse: dopo un avvio promettente, la #51 di Rovera, Shwartzman e Nielsen si è dovuta ritirare a causa di una foratura e di una serie di problemi tecnici.