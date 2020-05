FORMULA UNO 26 anni fa moriva Ayrton Senna

Come ogni primo maggio il ricordo di Ayrtron Senna morto proprio il primo maggio 1994 a Imola durante il Gran Premio di San Marino di Formula Uno. Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi rimasto nel cuore degli appassionati, un talento clamoroso mancato ad appena 34 anni. Senna iniziò a scrivere la storia in Formula 1 con la Toleman, per poi passare alla Lotus, nel 1984, dove rivelò al mondo la sua abilità nelle gare bagnate. Passò poi in McLaren, dove iniziò una delle più grandi rivalità di sempre con il compagno Alain Prost. Con la scuderia motorizzata Honda, Senna fu campione del mondo nel 1988, nel 1990 e nel 1991. Il mito avrebbe sicuramente arricchito la bacheca con l’arrivo alla Williams, nel 1994 e invece il destino volle che la terza gara, quella di Imola del 1° maggio, fu la sua ultima.



