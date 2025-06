AUTO SPORTIVE 2ª edizione The Space Race, le auto sportive sfilano per San Marino Tutto esaurito per l'evento organizzato dall'azienda sammarinese: 130 i bolidi di lusso partiti da Rovereta e arrivati in centro storico.

Tra colori sgargianti e rombi di motore, una lunga carovana di bolidi che attraversa San Marino e circondario. È la 2ª edizione della The Space Race, raduno di auto sportive di lusso organizzato, appunto, da The Space, agenzia web sammarinese specializzata in e-commerce. Un evento che si conferma e conferma la propria attrattività, registrando un altro tutto esaurito ma con una crescita di adesioni.

“Quest'anno abbiamo tre special guest in più rispetto all'anno precedente – spiega Niccolò Forcellini, CEO The Space - c'è Red Bull come partner ufficiale, con 130 auto tutte supersportive, dai 400 cavalli in su. Abbiamo tantissime Porsche, Lamborghini, alcune mandate appositamente da Lamborghini Italia, poi McLaren, Maserati, BMW, Mercedes, Audi RS3... tutto quello che vive nel mondo del motorsport”.

Il raduno è fissato nei parcheggi del San Marino Outlet Experience: da lì, vista la luce del sole e fatte le prime sgommate in uscita dalla rotonda, il serpentone di auto comincia il giro panoramico. Da Rovereta al centro storico, con ritrovo ultimo al Parco Bruno Reffi. Nel mezzo, il meglio che il territorio possa offrire, un paio d'ore di marcia tra i più suggestivi punti panoramici di San Marino – comprese le Gallerie Storiche – e qualche sortita fuori confine, tra San Leo e Verucchio.

