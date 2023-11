RALLY 3° Ronde Halloween: dominio di Alessio Pisi e Nemo Mazza Oltre 100 iscritti nell'ultimo rally stagionale organizzato dalla Scuderia San Marino. Podio tutto biancazzurro nel Moderno: alle spalle di Pisi ci sono Vagnini e Simoncini. Nello Storico Mazza trionfa davanti a Muccioli e Folli.

Dopo Jader Vagnini, vincitore delle prime due edizioni, anche Alessio Pisi iscrive il proprio nome nell'albo d'oro del Ronde Halloween, il rally organizzato dalla Scuderia San Marino. Un dominio assoluto da parte del pilota italo-sammarinese che ha conquistato tutte e 4 le prove speciali disputate sulla “Gualdicciolo-Chiesanuova”. Per Pisi, al volante di una Skoda Fabia, è il secondo successo stagionale in una gara della Scuderia dopo essersi già imposto lo scorso agosto al Circuito. Alle note di Alessio Pisi, Massimo Bizzocchi che si è aggiudicato il Memorial Silvio Stefanelli dedicato al miglior navigatore sammarinese. Si è invece dovuto accontentare della seconda posizione Jader Vagnini: l'alfiere Skoda ha chiuso a poco più di 15 secondi di ritardo dal leader ed ha dovuto così rinunciare al tris di successi nel Ronde. In terza posizione, a chiudere un podio interamente biancazzurro, Davide Simoncini.

Questo per quanto riguarda il Moderno, nello Storico festeggia Nemo Mazza navigato da Bruno Pelliccioni. Prima vittoria in questo rally per il pilota del Titano, arrivata dopo aver fatto segnare il miglior tempo in tutte le speciali con la sua Ford Escort RS. Ad oltre un minuto di distanza l'altro sammarinese Giovanni Muccioli su BMW 320 e a circa 2 minuti e mezzo da Mazza l'italiano Paolo Folli con la Peugeot 309 GTI. Si chiude un'edizione da oltre 100 iscritti: il Ronde Halloween è ormai diventato appuntamento fisso nel calendario dei rally in Repubblica.

Nel servizio le interviste di Alessio Pisi e Nemo Mazza

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: