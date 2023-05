40 anni di Motoclub Titano: a giugno il Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS Il Motoclub Titano del presidente Simone Saraceni compie quarant'anni. E a giugno festeggerà con uno degli eventi motoristici più importanti a livello nazionale: il Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS.

Dal 1983 un punto di riferimento a San Marino. Il Motoclub Titano compie quarant'anni e lo fa in grande stile. Velocità, enduro, fuoristrada: erano tutti presenti per festeggiare un traguardo importante, per uno dei club motociclistici più longevi della Repubblica. Dal presidente del Titano Simone Saraceni a quello della Federazione Sammarinese Motociclistica Paolo Michelotti, passando per piloti importanti come Luca Bernardi o Maurizio Bottalico, per citarne un paio. Nella sua storia il Motoclub Titano ha avuto, tra gli iscritti, campioni italiani e non solo. Ed ora il presidente Saraceni e il suo staff sono attesi da un'altra sfida importante e prestigiosa: l'organizzazione del Trofeo Enduro KTM Husqvarna GASGAS alla Baldasserona, uno degli eventi più importanti nel panorama italiano e calendarizzato per il 17-18 giugno.

Nel servizio le interviste di Simone Saraceni (presidente Motoclub Titano) e Paolo Michelotti (presidente Federazione Sammarinese Motociclistica)

