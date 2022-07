50° San Marino Rally: si scaldano i motori

Sale l'attesa per la 50ᵃ edizione del San Marino Rally, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. Tra le 69 auto al via anche Paolo Andreucci, il pilota toscano è il leader della classifica grazie alle due vittorie già conquistate nei primi due appuntamenti del calendario. A San Marino Andreucci va alla ricerca della sesta vittoria, per diventare il più vincente di sempre. Occhi puntati anche su Giacomo Costenaro che insegue in classifica. A difendere i colori sammarinesi Daniele Ceccoli e Jader Vagnini. Questa sera il galà di apertura nel quale saranno proposte alcune delle immagini più belle della storia del San Marino Rally. Domani il via con 73 km cronometrati in 9 prove speciali.