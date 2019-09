A Imola la quinta tappa del Formula Regional European Championship, quest'anno al debutto

Serviva una tappa intermedia tra la Formula 4 e la Formula 3, che rendesse ai piloti più agevole il passaggio di categoria: per questo è stata creata una competizione europea che unisce piloti professionisti e non. La prima gara è stata a metà aprile sul circuito francese di Paul Ricard, mentre l'ultima sarà a metà ottobre a Monza. Nello scorso weekend si è svolta la gara di Imola, l'unica a quattro manche. In Gara 1 a vincere è stato il brasiliano Igor Fraga, seguito da Olli Caldwell e Frederik Vesti; è proprio il pilota danese a tagliare per primo il traguardo in Gara 2, che con un sorpasso incredibile supera Caldwell all'ultima curva. E si sarebbe anche ripetuto in Gara 3, se non fosse stato per una penalità di 5 secondi per una partenza improvvisa dal regime di safety car; gara quindi a Enzo Fittipaldi, nipote di Emerson, con Vesti al terzo posto. Una penalità gli è fatale anche nell'ultima manche, in cui sono addirittura 25 i secondi di svantaggio per un tentato sorpasso in safety car. Vittoria quindi al compagno di scuderia Caldwell. Tra il 20 e il 22 settembre la gara di Barcellona, terzultimo appuntamento di questa prima edizione del campionato