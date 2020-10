FORMULA 1 A Imola senza pubblico Nessuna deroga per la gara di domenica

A Imola senza pubblico.

Il Gran Premio di Formula 1 a Imola si correrà a porte chiuse. La mediazione tentata da Comune e Regione per ottenere una deroga sula presenza di pubblico, non è andata a buon fine. Gli organizzatori sono già al lavoro per il rimborso dei biglietti.

