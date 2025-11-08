A Lando Norris e Alex Marquez le sprint race di Brasile e Portogallo

Nel GP Brasile Lando Norris si aggiudica la sprint race. Complice l'incidente di Piastri guadagna 8 punti importanti per il titolo mondiale. Grande secondo posto per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, residente a San Marino precede George Russell. Quarto posto per Verstappen. La Ferrari è sesta con Leclerc e ottava con Hamilton.
Dalle quattro alle due ruote con Alex Marquez che a Portiamo vince la sprint race del GP del Portogallo davanti ad Acosta e Marco Bezzecchi. Quarto Quartararo, poi Di Giannantonio e Aldeguer. 8° Bagnaia.
