12:16 WRC, Giappone: continua il duello tra Ogier ed Evans 12:05 Serie C: due pareggi negli anticipi della 13° giornata 10:32 Caccia: si abbassa il livello di protezione del lupo in Italia. Spinelli: "Passo importante per gestione equilibrata"
A Lando Norris e Alex Marquez le sprint race di Brasile e Portogallo

di Elia Gorini
8 nov 2025
Nel GP Brasile Lando Norris si aggiudica la sprint race. Complice l'incidente di Piastri guadagna 8 punti importanti per il titolo mondiale. Grande secondo posto per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, residente a San Marino precede George Russell. Quarto posto per Verstappen. La Ferrari è sesta con Leclerc e ottava con Hamilton.

Dalle quattro alle due ruote con Alex Marquez che a Portiamo vince la sprint race del GP del Portogallo davanti ad Acosta e Marco Bezzecchi. Quarto Quartararo, poi Di Giannantonio e Aldeguer. 8° Bagnaia.






