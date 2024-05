A Le Mans vince Jorge Martin davanti a Marquez e Bagnaia

Jorge Martin si conferma imbattibile in MotoGP. Lo spagnolo continua a lanciare frecciate di mercato anche dopo il successo nel Gran Premio di Le Mans. Al parco chiuso, dopo la vittoria, ha infatti ribadito: "Ho dimostrato, ce ne fosse ancora bisogno, di essere il migliore di tutti". Secondo posto per Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini: “Ho provato a superare Bagnaia, non ci sono riuscito e poi nel finale ho tenuto la linea e ho pensato a difendermi”. Francesco Bagnaia non riesce ad andare oltre il terzo posto, con il successo fino a sei giri dalla fine e poi scivolato via, fino al terzo gradino del podio.

Sergio Garcia domina la gara di Moto2 del GP di Francia conquistando la vittoria a Le Mans. Una vittoria che permette allo spagnolo di conquistare la testa della classifica generale sfruttando il contemporaneo quarto posto di Joe Roberts, ora a sette punti da Sergio Garcia. in classifica lo spagnolo è il nuovo leader con 89 punti con sette punti di vantaggio su Roberts (82). Più distanti invece Aldeguer e Ogura (entrambi a 63), con il primo degli italiani lontanissimo. Celestino Vietti occupa l'undicesimo posto con 29 punti.

David Alonso ha vinto la gara della Moto3 del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale. Terzo successo stagionale per il pilota colombiano che marca stretto Daniel Holgado per il titolo iridato. Alonso ha preceduto Holgado mentre il migliore degli italiani è stato Luca Lunetta, del team Sic58, con l'11° posto finale. Domenica amara per Riccardo Rossi, caduto all'ottavo giro dopo un contatto con Munoz mentre si trovava in lotta per le prime posizioni.