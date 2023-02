FAMS A Mirco Gabrielli il Memorial Silvio Stefanelli

Una stagione sportiva ricca di impegno, date, soddisfazioni. E l'idea di una Federazione viva, partecipata, che trasforma storicamente l'assemblea annuale in una festa. Tante le premiazioni, un viaggio attraverso le varie categorie dai Kart al Rally, dallo Storico alla Pista. Fino al Memorial Silvio Stefanelli, riservato al miglior navigatore e assegnato per il 2022 a Mirco Gabrielli. Ufficializzato il calendario gare dell'anno 2023: conferme per la cinquantunesima edizione del Rally di San Marino di metà giugno e per il Rally Legend numero ventuno del mese di ottobre.

Nel servizio l'intervista al Presidente Fams, Stefano Valli

