FIM JUNIORGP A Misano Gabriel Tesini debutta con un 5° posto nell'European Talent Cup

Ottimo quinto posto per Gabriel Tesini al debutto nel FIM JuniorGP World Championship. Il pilota dell'AC Racing partecipa al campionato del mondo che vede in gara i futuri talenti in vista del salto nel motomondiale. Tesini è impegnato nella categoria European Talent Cup (ETC). Nella gara d'esordio, in programma a Misano, ha concluso in quinta posizione. Il giovane pilota seguito da Alex De Angelis è stato costretto invece al ritiro in gara2.

