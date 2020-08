TEST A Misano i primi test del prototipo Norma LMP3 L'ex pilota di Formula Renault Pietro Peccenini ha deciso di "tuffarsi" nel mondo dei prototipi. La Norma LMP3 parteciperà al campionato Ultimate Cup Series, prima tappa a Digione (Francia) il 6 settembre.

455 cavalli, 6 marce, 8 cilindri, kit completo di aerodinamica. La Norma LMP3 è un gioiellino per quanto riguarda i prototipi delle “Le Mans Series” e Pietro Peccenini, pilota milanese classe 1972 con alle spalle diversi titoli in Formula Renault nelle serie VdeV ed Ultimate Cup, ha deciso di confrontarsi con questa “bestia”, così come definita da lui stesso. La prima occasione per testare la LMP3 è stata sul circuito di Misano con alcuni test per prendere confidenza con la vettura.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ci sono voluti alcuni giri a Peccenini, seguito dal team TS Corse, per iniziare a spingere con lo sviluppato prototipo di fabbricazione francese. Tutto questo in vista del campionato Ultimate Cup Series, in partenza il prossimo 6 settembre a Digione. Saranno 6 gare in tutto: altre 2 in Francia – Magny-Cours con un doppio round – poi a Navarra in Spagna per poi concludere con due tappe portoghesi a Portimao e all'Estoril. Una nuova avventura per Peccenini, fin da subito pronto a dare filo da torcere a rivali ben più esperti con i prototipi.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: