A Misano l'Europeo dei Truck: Kiss "pigliatutto"

E' una tradizione per il Misano World Circuit. Da oltre trent'anni le corse di camion arrivano in Riviera per una prova valida per l'Europeo dei Truck. 1100 cavalli di potenza, 13000 cm3 di cilindrata e limitatore di velocità impostato a 160 km/h: i bisonti della pista hanno regalato spettacolo ai circa 40mila appassionati presenti a Misano nella due giorni di gara. La stagione 2024 si è aperta proprio in Italia con l'unica tappa prevista nel Bel Paese dal calendario. Sono 7, in totale, i round: oltre a Misano si correrà anche in Slovacchia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Francia e Spagna.

Ogni weekend prevede quattro gare: e, sul tracciato romagnolo, è stato un assolo di Norbert Kiss. Il pilota ungherese – campione in carica - ha cannibalizzato la categoria Titan imponendosi fin dalle libere e dalle qualifiche. Poker di successi e 60 punti in classifica. Alle sue spalle il tedesco Jochen Hahn, sempre secondo nelle prime 3 gare poi 5° nell'ultima dove la piazza d'onore è andata ad una sua connazionale, la 40enne Steffi Halm. Nella categoria Chrome è stata lotta a due tra il portoghese Josè Eduardo Rodrigues e l'altro tedesco Steffen Fass, che si sono spartiti il punteggio finale con due vittorie a testa. Non sono mancati, poi, i soliti incidenti altamente spettacolari in una manifestazione di nicchia ma storica, che si corre dal 1985.

