A Misano la Sic58 squadra corse presenta le moto per il mondiale Presentati moto e piloti che parteciperanno al moto mondiale Moto3 e Moto E

Saranno l’Italiano Riccardo Rossi e il giapponese Kaito Toba i due piloti che rappresenteranno la Sic58 squadra corse in Moto 3 con l’obiettivo dichiarato di vincere il mondiale. Due italiani per il campionato del mondo Moto E si tratta di Kevin Zannoni e Kevin Manfredi.

Una presentazione lunghissima e articolata girata intorno al perno Paolo Simoncelli, il quale non ha voluto dimenticare nessuno ed ha dato a tutti l'opportunità di presentarsi e farsi conoscere. Amici del Team, sponsor, tutti i meccanici e naturalmente i piloti. Ha preso la parola alle 11.05 ed ha tolto i veli alle moto alle 13.15. In mezzo, questo va sottolineato, anche la presentazione del calendario 2023 del Misano World Circuit. Motomondiale che prenderà il via il prossimo 26 marzo in Portogallo. Bisognerà attendere il il 14 maggio a Le Mans per vedere il debutto della Moto E. Il Team Sic58 squadra corse presenta moto e piloti e soprattutto non si nasconde. Questa deve essere la stagione della definitiva consacrazione dopo l'esperienza accumulata in 7 anni di mondiale e 11 dalla sua nascita. Per quanto riguarda la Moto3 conferma per Riccardo Rossi, 21enne di Genova. Lo scorso anno, miglior risultato, terzo in Thailandia. Con lui il giapponese Kaito Toba, 23 anni per lui, esperto, già al sesto anno nella terza classe del motomondiale Per il Campionato del Mondo MotoE scelti due piloti con lo stesso nome, Kevin. Si tratta di Kevin Zannoni, pilota romagnolo di San Mauro Pascoli, al suo fianco il 28enne Kevin Manfredi.



Lorenzo Giardi

