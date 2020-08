FERRARI A Misano le Finali Mondiali Ferrari 2020

Sarà il Misano World Circuit, dal 5 all’8 novembre ad ospitare le Finali Mondiali Ferrari 2020, attesissimo epilogo dei vari campionati promossi dalla scuderia di Maranello che si stanno svolgendo in questi mesi. La decisione è stata ufficializzata, a seguito della scelta di non recarsi al circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Si tratta di un evento internazionale di altissimo profilo, l’appuntamento clou della stagione di Ferrari Attività Sportive GT si chiuderà con le sfide conclusive dei campionati internazionali del Ferrari Challenge e le Finali Mondiali che laureeranno i campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell. Oltre alle gare che vedranno coinvolte le 488 Challenge Evo, scenderanno in pista anche le splendide monoposto di F1 Clienti.



