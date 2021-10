A Misano lo spettacolo del FIA ETRC Truck

Oltre 10 mila presenze per il Misano Grand Prix Truck. Un evento tornato di grande attrattiva dopo lo stop forzato per il covid. Una grande festa per autisti e famiglie, attratte anche dalle performance degli stuntmen di Scuola di Polizia e quest’anno dalla mostra di camion storici e le performance dei bersaglieri di Gubbio.

Spettacolari anche le due gare dell’European Truck Racing Championship, dopo che il 36enne ungherese Norbert Kiss aveva chiuso i conti col campionato, vincendo il titolo.

In Gara 3 il neocampione d’Europa ha festeggiato il titolo battendo il tedesco Jochen Hahn, mentre il portoghese Antonio Albacete ha chiuso al terzo posto.

Gara 4, chiusa con due giri di anticipo per una perdita di olio del camion della giovane Alyyah Koloc, ha visto un podio tutto tedesco: vittoria di Sasha Lenz davanti a Rene Reinert e alla bravissima Steffy Halm.

