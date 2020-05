A Misano si torna in pista Tredici piloti hanno provato per la prima volta il nuovo asfalto del Marco Simoncelli.

A Misano si torna in pista.

Enea Bastianini, Luca Bernardi, Niccolò Bulega, Alessandro Del Bianco, Lorenzo Gabellini, Giacomo Mora, Andrea Natali, Mattia Pasini, Massimo Roccoli, Lorenzo Savadori, Luca Vitali, Michele Pirro e Matteo Ferrari. Tredici piloti in pista a Misano per un graduale ritorno alla normalità. L'occasione è stato il nuovo asfalto del Misano World Circuit. la cui stesura era avvenuta subito prima del lockdown. Positivi i commenti da parte dei piloti che sono scesi in pista. L'evento è stato contingentato con un numero molto limitato di accompagnatori e seguendo le procedure stabilite relative alla pulizia delle mani e all'utilizzo delle mascherine e delle distanze fisiche.









