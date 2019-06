A Misano vince la britannica Chadwick

Grande curiosità per il W Series, il campionato di Formula 3 per sole donne scattato il 14 maggio scorso da Hockenheim e al suo esordio assoluto a Misano, dove è andata in scena la terza delle sei tappe del campionato con al via 18 donne pronte a darsi battaglia a colpi di gas spianato su monoposto equipaggiate da motore 1.8 turbo 4 cilindri. Le vetture utilizzate nella F3 W Series sono ‘Mady in Italy’, infatti, la Tatuus T-318 Unit 1.8 a 4 cilindri è stata un progetto dell’Alfa Romeo poi ripresa e sviluppata da un’altra azienda italiana, l’Autotecnica Motori. Per questo campionato sono state selezionate, come detto 18 pilote con 4 riserve per un totale di 22 ragazze. La Nazione più rappresentata è il Regno Unito con ben 5 ragazze. L’Italia schiera una titolare Vicky Piria e una riserva Francesca Linossi. A Misano domina Jamie Laura Chadwick, classe 1998,nota per essere stata la prima donna ad aggiudicarsi il Campionato Britannico GT, al volante di una Aston Martin V8 Vantage GT4 con il suo compagno di squadra Ross Gunn. Il 5 agosto 2018 è diventata la prima donna ad aver vinto una gara del Campionato britannico di Formula 3. La Chadwick, dopo 20 giri, sotto la bandiera a scacchi davanti all'olandese Visser. Completa il podio la rappresentante del Liechtenstein Fabienne Wohlwend. Quinta l'italiana Vicky Piria soprannominata la Belen della Formula 3 per la sua somiglianza alla soubrette argentina. In classifica generale Jamie Chadwick in testa con 68 punti, l'olandese Visser seconda con 55, la spagnola Marta Garcia con 35 . L'italiana Piria è attualmente a nono posto con 12 punti.