A Montecarlo il FIM Awards 2019

Serata di gala a Montecarlo per la Federazione Internazionale Motociclismo che ha premiato tutti i campioni della stagione appena conclusa. Assente Marc Marquez, campione del mondo della Moto GP operato di recente alla spalla, era presente il fratello Alex Marquez, iridato nella Moto2. Un 2019 da incorniciare per il pilota italiano Lorenzo Dalla Porta, vincitore del mondiale della Moto 3. Premiati anche Jonathan Rea, cinque volte campione del mondo della Superbike e Manuel Gonzalez, nuovo campione della Supersport 300. Sul palco del piccolo principato, Tim Gajser e Jorge Prado, rispettivamente vincitori dei mondiali di motocross MXGP e MX2. Riconoscimenti anche per Mattia Guagagnini che ha conquistato il titolo 125 Junior di Motocross e il ventenne Andrea Verona, nuovo campione Junior di Enduro.