RALLY A Monza comanda Ogier davanti a Evans I due piloti della Toyota si contendono il titolo iridato

A Monza comanda Ogier davanti a Evans.

Saranno le strade brianzole del rally di Monza ad assegnare i titoli iridati del mondiale WRC 2021. Se la Toyota ha praticamente ipotecato la classifica costruttori, resta più che mai aperta la lotta per il mondiale piloti, con Sebastien Ogier che ha un vantaggio di 17 punti sul compagno di squadra, il britannico Evans. Ad aprire la seconda tappa italiana mondiale rally, il tradizionale Shakedown. Nella prova denominata PZero e a cui si riferiscono le immagini, miglior tempo del finlandese Kalle Rovanpera che ha preceduto di appena 3 decimi, la Hyundai di Thierry Neuville.

Questa mattina poi, si è cominciato a fare sul serio con i due contendenti per il titolo, davanti a tutti. Sébastien Ogier è stato il più veloce in 3 delle 4 prove speciali fin qui disputate mentre Evans si è aggiudicato il secondo tratto cronometrato. Morale. Il fuoriclasse francese ha un vantaggio di 6 secondi e mezzo su Evans ma la sensazione è che possa davvero accadere di tutto. Subito dietro la Hyundai di Thierry Neuville. Il pilota belga occupa la terza posizione anche se il suo ritardo è di oltre 27 secondi. Costretto invece al ritiro Adrien Fourmaux. Il portacolori di M-Sport è finito fuori strada e la Fiesta del francese si è capottata un paio di volte, per fortuna senza conseguenze per pilota e navigatore. Nel pomeriggio, le ultime tre prove speciali della prima tappa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: