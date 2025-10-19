A Rovanpera il Rally dell'Europa Centrale, a Toyota il Mondiale Costruttori WRC

Non c’è mai stata partita. Al Rally dell’Europa Centrale la Toyota ha messo in scena una superiorità schiacciante, quasi imbarazzante per gli avversari. La squadra diretta da Kaj Lindström ha dominato dall’inizio alla fine, conquistando il titolo mondiale costruttori WRC e portandosi a un solo passo dal record assoluto della leggendaria Lancia. A firmare la vittoria è stato Kalle Rovanperä. Dopo il ritiro di Sébastien Ogier nella PS10 — una foratura, poi l’impatto con un albero e la fine della giornata — per il giovane finlandese è stato tutto in discesa. Da quel momento in poi, nessuno ha più potuto impensierirlo: Kalle ha gestito, controllato e suggellato un successo mai in discussione.

Ogier, da parte sua, ha reagito con orgoglio: tornato in gara la domenica, ha fatto incetta di punti nella Super Sunday e nella Power Stage, raccogliendone dieci in totale. Un bottino che tiene viva la lotta iridata, ma non basta per fermare l’ascesa del compagno Elfyn Evans. Il gallese, infatti, con una rimonta da applausi nelle ultime tre prove, ha strappato la seconda posizione a Ott Tänak proprio sul filo di lana, guadagnando due punti preziosi che potrebbero pesare come macigni a fine stagione. Ora Evans guida il Mondiale con 247 punti, davanti a Ogier e Rovanperä, appaiati a 234. Tredici punti di vantaggio, ma con due gare ancora da disputare: il titolo è tutt’altro che deciso.

Sul podio, terzo e amareggiato, proprio Tänak. La sua Hyundai non è stata all’altezza: problemi d’assetto, poca trazione e un feeling mai trovato con l’asfalto. L’estone resta in corsa per il titolo, sì, ma a 50 punti dalla vetta la missione si fa quasi impossibile. Male invece Thierry Neuville, protagonista di un weekend da dimenticare: errori, sfortuna e un’uscita violenta domenica mattina hanno messo fine alla sua gara e forse anche alle residue speranze di raddrizzare una stagione da incubo. Toyota esulta, Rovanperä sorride, e il WRC si infiamma. Con due gare ancora da correre, la corsa al titolo piloti è apertissima — e il finale di stagione promette scintille.







