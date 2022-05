A San Marino il primo raduno dedicato alle BMW

Le storiche vetture a trazione posteriore protagoniste sul Titano per il primo raduno ufficiale dedicato alle BMW. Con il patrocino dell'Automobile Club San Marino, lo staff organizzativo del “Traversuma” ha accolto oltre 60 auto di appassionati sammarinesi e del circondario per l'”Only BMW-La leggenda bavarese del traverso”.

Dalle E21 degli anni '70 e '80 ai nuovi modelli, una giornata all'insegna del divertimento e della riscoperta di un marchio storico molto amato in territorio sammarinese, da ragazzi e adulti. Il tutto in totale sicurezza per un evento pronto a tornare già dal prossimo anno.

