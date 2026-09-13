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A San Marino le Porsche 924

Sul Titano il raduno nazionale italiano dedicato al 50° anniversario di una delle vetture più iconiche della casa di Stoccarda

13 set 2026
A San Marino le Porsche 924

La Repubblica di San Marino è stato lo scenario del Raduno Nazionale Italiano dedicato al 50° anniversario della Porsche 924, un appuntamento speciale che ha riunito appassionati e splendide vetture per celebrare mezzo secolo di storia, fascino e spirito sportivo.

Un traguardo importante per una vettura iconica, capace di attraversare cinque decenni mantenendo intatto il proprio carattere e conquistando generazioni di appassionati con il suo design distintivo e le sue inconfondibili qualità dinamiche. Ad accompagnare i partecipanti sarà un itinerario alla scoperta delle bellezze della Repubblica di San Marino, tra strade panoramiche, scorci suggestivi, storia e cultura. Un'esperienza pensata per vivere appieno il piacere della guida, impreziosita dal sound inconfondibile delle Porsche e da momenti dedicati alla convivialità e alla condivisione.




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