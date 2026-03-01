A Sestola, presentata la stagione 2026 del Misano World Circuit. Presenti anche i piloti della Superbike Nicolò Bulega e Stefano Manzi.

"Dobbiamo tantissimo, - ha detto Andrea Albani - al supporto del nostro territorio, le grandi manifestazioni come il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini, che abbiamo annunciato lo scorso anno il rinnovo fino al 2031, piuttosto che il round delle Emilia Romagna con le mondiali Superbike, il GT World Challenge, insomma una stagione 2026 veramente ricca, si consolidano tanti eventi, altre che sono dei ritorni, alcune sono le novità. Sicuramente il ritorno del World Ducati Weekend nell'ambito di una celebrazione importante come il suo centenario, piuttosto che a settembre l'ASI Weekend con la celebrazione del sessantesimo. A questo dobbiamo aggiungere eventi ormai consolidati, che sono sempre di più in crescita, come il CIV Racing Night di luglio, piuttosto che l'EICMA Riding Fest, l'Italian Bike Festival, insomma parliamo di oltre 24 grandi weekend di competizioni. Certamente l'European Track Racing, l'unico evento che si tiene in Italia legato al veicolo industriale, insomma ci aspetta una stagione veramente straordinaria".

"Ma allora, intanto a essere partiti bene, - ha detto Nicolò Bulega - dà sicuramente tanta fiducia per le prossime. Credo che non abbiamo ancora tirato fuori il 100% della nostra moto, che comunque quest'anno è una moto nuova, quindi dobbiamo ancora forse usarla al 100%. Credo che abbiamo ancora un po' di margine se ci mettiamo a posto su alcune cose. Adesso arriveranno piste per me belle e altre un po' meno belle, ma comunque cercheremo di essere sempre competitivi".

"È stato un inizio un po' difficile - ha detto Stefano Manzi - perché nei test ho avuto due brutte cadute, soprattutto la seconda dove mi sono infortunato la caviglia, quindi non è stato facile cominciare così. Sicuramente adesso, a breve termine, l'obiettivo è quello di ritrovare al 100% la forma fisica, che è la cosa più importante, per poi ritrovare anche velocità in pista, che al momento ci sta un po' mancando. Però sono sicuro che con il team e con la Yamaha la ritroveremo e potremo magari tornare a giocarci le posizioni che contano prima possibile.







