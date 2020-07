A Torraccia il "Raduno dell'Estate"

All'Aeroclub Torraccia si è tenuto il Raduno dell'Estate, raduno per auto e moto storiche organizzato da L'Automobile Club San Marino e dall'Automotoclub Storico Sammarinese, in collaborazione con l'Aeroclub San Marino. Al ritrovo, fissato per le 9, è seguito un giro turistico in Repubblica e circondario.