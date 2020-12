A Vallelunga lo spettacolo del Supercorso ACI Sport - Velocità

Una quattro giorni tra test individuali e prove in pista. Otto giovani atleti selezionati dalla Scuola Federale hanno preso parte al 17° Supercorso di ACI Sport – Velocità. Un corso-premio organizzato dall'Accademia dell'Automobilismo che ha visto coinvolti una selezione dei migliori piloti, tutti Under 17, provenienti dalle serie italiane ed internazionali. “Alunni e professori” - ovvero piloti e staff - si sono ritrovati all'Autodromo di Vallelunga per una serie di lezioni teoriche e di valutazioni psico-fisiche prima dell'accensione dei motori. I più “grandi” - Leonardo Fornaroli, Gabriele Minì, Francesco Pizzi e Andrea Rosso - si sono dilettati sulle Formula Regional by Alpine mentre i più “piccoli” - Paolo Ferrari, Lorenzo Patrese, Enzo Trulli e Charlie Wurz provenienti dal mondo dei kart – si sono impossessati delle Formula 4 di Iron Linx. Una lotta sul filo dei decimi per dei piloti che potrebbero diventare il futuro del motorsport italiano.





Sin dalla sua prima edizione nel 2004 il Supercorso ha formato giovani campioni che poi si sono imposti nelle varie categorie come i rallisti Umberto Scandola, Fabio Andolfi, Andrea Nucita o Andrea Mazzocchi fino ai velocisti Antonio Giovinazzi ed Eddie Cheever, oggi Istruttore Federale. Per quest'anno la novità è rappresentata dal Trofeo Cristiano del Balzo, riconoscimento che verrà consegnato al ragazzo che più si è contraddistinto per i coinvolgimento. Confermati, invece, i premi al miglior Pilota Auto e a quello Karting.