Abu Dhabi Desert Challenge: Al-Attiyah e Marè in testa dopo due tappe.

Entra nel vivo l'Abu Dhabi Desert Challenge, secondo round del campionato mondiale Rally Raid. Il primo è stata la più celebre Dakar e dopo la prova negli Emirati Arabi Uniti si correrà anche in Portogallo per l'Ultimate, in Argentina per il Desafio Ruta e infine in Marocco per il Rally du Maroc. Al termine della seconda tappa – quella che ha portato la carovana da AlDhannah City a Mezaira'a per 288km, di cui 88 cronometrati – Nasser Al-Attiyah è al comando tra le auto. Il principe qatariota – al volante della Prodrive del suo team - sta gestendo sui diretti rivali è si è accontentato della seconda piazza per mantenere 8'31'' di vantaggio sul brasiliano Lucas Moraes e 9'38'' sull'argentino Yacopini, entrambi su Toyota. Vittoria di stage per il francese Chicherit che ha recuperato 3 minuti su Al-Attiyah ma paga il distacco di prologo e prima tappa ed è sesto nella generale con 17'13'' di ritardo.

Non sembra esserci storia nemmeno tra le moto, dove c'è un assoluto dominatore: è il sudafricano Aaron Marè che, conquistando pure la tappa con oltre 2 minuti su Dabrowski, ha allungato ancora di più in classifica. Ora ci sono 7'31'' tra il pilota Hero e il polacco della KTM, mentre Lepan – terzo - è già lontanissimo. Occhi puntati sul terzo stage: 252km ad anello attorno a Mezaira'a.

