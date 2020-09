RALLY Accolto il ricorso di Paolo Andreucci Il pilota toscano era stato squalificato al Rally di San Marino

Accolto il ricorso di Paolo Andreucci.

Il Tribunale di Appello della FAMS, la Federazione Auto Motoristica Sammarinese ha accolto il ricorso avanzato da Paolo Andreucci, riguardo all'esclusione dalla classifica finale del San Marino Rally. In un primo momento, la sua vettura era risultata non conforme al regolamento. Il ricorso presentato da Paolo Andreucci è risultato “fondato" dopo che il consulente tecnico ha accertato che nelle condizioni di normale funzionamento, tutta l’aria passava attraverso la flangia. In base all'accoglimento del ricorso, Paolo Andreucci torna al terzo posto del rally di San Marino e in testa alla classifica del Campionato Italiano Terra con un punto di vantaggio su Simone Campedelli.



I più letti della settimana: