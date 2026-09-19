Acosta cade, Martin sbaglia e poi rimonta: è sua la sprint in Austria

Dopo la pole, anche la sprint, con una prova di forza incredibile e l'aiuto involontario di Pedro Acosta. Jorge Martin vince la gara corta del Gran premio d'Austria, 15a prova del Mondiale di MotoGp, e riallunga - seppur di poco - su Marc Marquez, in classifica generale. Lo spagnolo, scattato dalla prima posizione, era partito malissimo, facendosi infilare alla prima curva e poi sbagliando due inserimenti consecutivi, scivolando all'ottavo posto. Davanti, Marquez e Marco Bezzecchi si davano battaglia, ma alla fine era Acosta a spuntarla, allungando rapidamente nei confronti del resto del gruppo.

La gara di Martin non è, però, finita qui, perché lo spagnolo dell'Aprilia ha cominciato una furibonda rimonta, fino a farsi vedere alle spalle di Bezzecchi, per poi fagocitare in un amen sia lui, sia Marquez. Avvenuto il sorpasso, a gara quasi conclusa, Acosta è caduto, lasciando strada libera agli inseguitori e soprattutto a Martin. Secondo è Marquez, terzo è Bezzecchi. Ora la classifica dice: Martin 286, Marquez 283, Bezzecchi 248. Domani tocca alla gara lunga, con via alle 14.







