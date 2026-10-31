MOTOGP Acosta vince la Sprint in Malesia: secondo Marc Marquez, cade Alex A Sepang lo spagnolo della KTM precede Marquez e Bezzecchi. Il poleman della gara di domani Alex Marquez scivola mentre è in testa, Martin dà forfait e Marc è a un passo dal Mondiale

Acosta vince la Sprint in Malesia: secondo Marc Marquez, cade Alex.

Pedro Acosta conquista la vittoria nella Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Sul circuito di Sepang, il pilota spagnolo della KTM si impone davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi, al termine di una gara movimentata e condizionata anche dall'arrivo della pioggia.

Grande delusione per Alex Marquez. Il pilota Ducati Gresini, dopo aver preso il comando della corsa, è infatti scivolato al quarto giro, compromettendo le proprie possibilità di successo e lasciando strada libera agli inseguitori. Ad approfittarne è stato soprattutto Acosta, bravo a gestire le condizioni della pista e a portare a casa una vittoria importante. Alle sue spalle Marc Marquez ha conquistato la seconda posizione, precedendo l'italiano Marco Bezzecchi, che ha completato il podio della gara breve.

La giornata era iniziata nel segno dei fratelli Marquez. Nelle qualifiche del mattino per la gara di domani Alex aveva conquistato la pole position con il tempo di 1'56"493, precedendo Marc di appena 70 millesimi. Terzo tempo per Acosta, seguito da Ai Ogura e Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia non era riuscito ad andare oltre la decima posizione.

Il secondo posto nella Sprint permette intanto a Marc Marquez di rafforzare la propria leadership nella classifica mondiale. Lo spagnolo della Ducati porta a 19 punti il vantaggio su Jorge Martin, costretto a saltare il fine settimana malese a causa della frattura al polso destro rimediata in Australia.



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