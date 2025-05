Ad Antonelli la pole-Sprint a Miami davanti alle McLaren

Prima pole position in Formula Uno per Andrea Kimi Antonelli che chiude il suo time attack da primato nel tempo di 1 minuto, 26 secondi e 482 millesimi, mettendosi dietro le due McLaren di Oscar Piastri (staccato di 45 millesimi) e Lando Norris (+0.100) e stabilendo un nuovo "record": il diciottenne bolognese diventa infatti il pilota più giovane della storia ad assicurarsi una pole nel Mondiale, anche se - va precisato subito - non si tratta di un primato ufficiale, essendo stato stabilito nelle qualifiche di una gara Sprint e non in quelle di un Gran Premio full distance. Antonelli è in ogni caso il primo italiano davanti a tutti sulla griglia di partenza di una gara di Formula Uno quindici anni e mezzo dopo Giancarlo Fisichella, autore della pole del Gran Premio del Belgio 2009 con la Force India spinta dal motore Mercedes.