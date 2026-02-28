RALLY Addio al “Drago”: il rally italiano piange Sandro Munari Il mondo del rally piange la scomparsa di Sandro Munari a 85 anni, malato da tempo. Da molti era considerato il pilota italiano più grande di tutti i tempi, il "Drago" era un grande amico di Rallylegend e aveva preso parte a numerose edizioni.

Il rally italiano perde il suo re. Si è spento a Bologna, dopo una lunga malattia, Sandro Munari, il “Drago” di Cavarzere. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 27 marzo. Con lui se ne va non solo uno dei più grandi piloti della storia delle quattro ruote, ma un simbolo assoluto dello sport a tinte azzurre, un uomo capace di trasformare il talento in leggenda. Munari è stato il volto e il cuore dell’epopea Lancia nei rally. Un binomio indissolubile, una storia d’amore che ha scritto pagine indelebili tra gli anni Sessanta e Settanta. 35 vittorie assolute – di cui sette iridate - una Coppa FIA conquistata nel 1977 – quando il Mondiale piloti ancora non esisteva – due titoli italiani, un Campionato Europeo e tanto altro. Numeri straordinari, ma che non bastano da soli a raccontare la grandezza del Drago.

Il suo nome è scolpito soprattutto nella roccia del Principato: quattro vittorie allo storico Rally di Monte Carlo. La prima nel 1972 con la Lancia Fulvia, capolavoro tecnico e umano contro colossi come Porsche, Alpine e Ford. Le altre tre, consecutive dal 1975 al 1977, al volante della leggendaria Lancia Stratos HF, la “betè à gagner” - la bestia da vincere - con motore Ferrari che Munari contribuì a sviluppare e rendere invincibile. Munari rimase sempre fedele a Lancia e a Cesare Fiorio, nonostante le “pressioni” ricevute dalle altre case, Porsche su tutte. Una decisione che racconta l’uomo prima ancora del campione: riconoscente, leale, innamorato della sua squadra.

Anche dopo il ritiro, Munari è rimasto un punto di riferimento per generazioni di piloti e tifosi. Amico e pioniere di Rallylegend, è stato presenza fissa sul Titano, accolto ogni volta dall’abbraccio di migliaia di appassionati. Per tutti era e resterà “il Drago”: non solo per il soprannome, ma per quella capacità rara di incendiare le prove speciali con classe e intelligenza. Sandro Munari è stato il più grande rallista italiano di tutti i tempi? Per molti sì. Di certo è stato il più iconico.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: