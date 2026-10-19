Adinolfi vince il Rallye di Sanremo, Daprà è campione italiano

Al Rallye di Sanremo vince Fabio Adinolfi e trionfa Roberto Daprà, che col 2° posto, a 4”7 dal rivale, conquista il Campionato Italiano Assoluto Rally. È il primo successo tricolore per Daprà, arrivato in Liguria per amministrare il vantaggio su Bostjan Avbelj. Lo sloveno era obbligato a vincere e sperare in un risultato negativo del trentino, cui invece era sufficiente andare a podio per assicurarsi il titolo. E dopo un avvio in sordina Avbelj ci prova pure, vincendo tutte e quattro le PS di domenica pomeriggio, ma ciò gli vale solo un 4° posto alle spalle di Campedelli. Viceversa, Daprà è impeccabile, veloce abbastanza da marcare il rivale ma sufficientemente attento da non commettere errori fatali.

Davanti alla lotta per il titolo, c'era quella del Rallye tra Adinolfi e Crugnola: quest'ultimo è il più veloce del primo giorno, tenta la fuga ma in principio di domenica incappa in una doppia foratura che lo lascia senza pneumatici di scorta, costringendolo al ritiro. Crugnola saluta, Adinolfi prende il comando senza lasciarlo più e Daprà, che gli si accoda, è campione italiano.









