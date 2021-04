RALLY Adriatico Storico: "Lucky" trionfa ma spiccano i sammarinesi Luigi Battistolli ha dominato la terza edizione del Rally del Medio Adriatico, secondo appuntamento del CIRT Storico. Alle sue spalle i due piloti del Titano Marco Bianchini e Bruno Pelliccioni. Tra i primi 10 della classifica, ben 6 sono sammarinesi.

Otto prove speciali conquistate sulle nove in programma: Luigi “Lucky” Battistolli ha letteralmente dominato la terza edizione del Rally del Medio Adriatico, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Il vicentino – navigato da Fabrizia Pons e al volante dell'iconica Lancia Delta Integrale Gruppo A – ha bissato il successo ottenuto già in Val D'Orcia a fine marzo allungando così in vetta alla classifica. 46:51.5 il crono complessivo fatto segnare da “Lucky” che, alle sue spalle, si è messo dietro due piloti sammarinesi così come successo nel primo round in Toscana.

Secondo posto – sugli sterrati marchigiani - per Marco Bianchini, a bordo di un'altra Delta. Per lui anche la soddisfazione di essersi portato a casa la seconda speciale – la “Panicali 1” - l'unica non vinta dal leader. Sul gradino più basso del podio l'equipaggio tutto biancazzurro formato da Bruno Pelliccioni e Roberto Selva su Ford Escort, nonostante la rottura del cambio nel primo loop di prove. Con il terzo posto di Cingoli, Pelliccioni resta al comando del tricolore riservato alle Due Ruote Motrici. CIRT Storico che ora tornerà in concomitanza con le vetture moderne, a partire dal Rally di San Marino del prossimo 25-26 giugno.

