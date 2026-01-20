AFRICA ECO RACE 2026 Africa Eco Race 2026: per Thomas Marini debutto assoluto La gara partirà il 25 gennaio con il prologo sulla spiaggia di Tangeri e si concluderà, come tradizione, il 7 febbraio a Dakar

L'attesa è finita: tra qualche giorno il via dell'Africa Eco Race 2026. Un itinerario ridisegnato che porterà ancora una volta i piloti nel cuore del Marocco, Mauritania e Senegal. Per la prima volta, Tangeri ospiterà le verifiche tecniche, e da quella spiaggia partirà la competizione che vedrà al via anche l'italo/sammarinese Thomas Marini. Per il quasi 29 enne pilota, in sella alla moto del team Solarys Factory Husqvarna si tratta del debutto assoluto in una maratona africana. La Romagna sarà rappresentata anche dai centauri verucchiesi Mirco e Tommaso Bettini, rispettivamente padre e figlio, alla guida di due Beta 480. La competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar parte ufficialmente da Tangeri, in Marocco, domenica 25 gennaio e, dopo dodici tappe, si arriva a Dakar, in Senegal.

