RALLY Africa Eco Race: Marini 2° in classifica dopo la tappa 6 Il sammarinese scalza Gallas ed è a 1' 48" da Lepan. Successi di frazione a Paulin e Ourednicek.

Dopo il riposo, l'Africa Eco Race sbarca in Mauritania con la tappa 6, 438 km da Dakhla a Chami. Il cambio di nazione comunque non stoppa l'ascesa di Thomas Marini che pur chiudendo la giornata all'8° posto scala la generale. Il sammarinese scavalca Kevin Gallas, uscito dal podio, e ora è 2° assoluto dietro a Jean Loup Lepan, riducendo anche lo scarto da 2' 31” a 1' 48”. Dietro Marini c'è Jacopo Cerutti, distante 2' 46” dalla vetta. Per quanto riguarda la tappa, doppietta Yamaha con Gautier Paulin a imporsi per 2' 28” su Alessandro Botturi, segue Amaury Baratin a 4' 22”.

Nelle auto invece la frazione se l'aggiudica, per questione di dettagli, Tomas Ourednicek: il ceco arriva a 22” da Christian Femont, che però si becca mezzo minuto di penalità e, dunque, cede il trono di giornata per 8”; terzo, a 2', David Gerard. Nella generale, Pol Van Pollaert perde tanto ma resta saldamente al comando, con Christian Femont e Philippe Lambilliotte lontani 15' 03” e 28' 56”.

