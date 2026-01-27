RALLY Africa Eco Race, Marini: "Ieri giornata mentalmente impegnativa, non vedo l'ora di iniziare" Saltati prologo e prima tappa causa maltempo, la gara comincia oggi con la seconda frazione. In gara anche il motociclista italo-sammarinese.

Oggi si corre la tappa 2 dell'Africa Eco Race, di fatto la prima dopo la cancellazione di quella di ieri a causa di pioggia e neve. In gara anche il pilota italo-sammarinese Thomas Marini, in sella a una moto della Solarys Factory Husqvarna: "È stato un peccato, anche per l'annullamento del prologo che sarebbe stato sulla spiaggia: sarebbe stato molto, molto bello anche per tutto il contorno che c'era con la gente, con il pubblico. È stato un debutto molto umido comunque è stata una giornata lunga perché 800 chilometri così mentalmente sono impegnativi: due ore e più sotto la pioggia battente, poi sulle montagne abbiamo trovato addirittura la neve, però dai, adesso siamo arrivati qua al bivacco, c'è il sole, quindi si prospetta una bella giornata e vediamo di darci del gas, dai. Bisognava stare un po' attenti perché con la pioggia l'asfalto era molto scivoloso, le gomme che adoperiamo noi sull'asfalto è come se ci fosse il sapone, quindi bisognava stare molto attenti. Però la moto va bene, quindi non vedo l'ora di iniziare e di partire per queste prove speciali".

