Africa Eco Race: notizie rassicuranti su Perfetti, Cerutti recupera 8' a Botturi All'Africa Eco Race arrivano rassicurazioni dopo il grave incidente che ha coinvolto l'italiano Andrea Perfetti nel corso della settima tappa. Nella generale Jacopo Cerutti recupera su Botturi tra le moto, prima della neutralizzazione della prova.

Africa Eco Race: notizie rassicuranti su Perfetti, Cerutti recupera 8' a Botturi.

La notizia principale in arrivo dalla Mauritania è che Andrea Perfetti non è in pericolo di vita. Il pilota italiano, importante giornalista di settore, è stato protagonista di un grave incidente che ha coinvolto la sua moto e un ultraleggero dell'organizzazione. Dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale più vicino, i medici hanno fornito notizie rassicuranti sulle sue condizioni nonostante le ferite riportate. La settima tappa è stata neutralizzata dopo il chilometro 241 per le moto, in una speciale da 392. E così la vittoria è andata a Jacopo Cerutti che, dopo il problema alla ruota nella prova precedente, è riuscito a recuperare minuti preziosi sull'amico-rivale Alessandro Botturi. L'alfiere Yamaha resta in testa alla classifica ma Cerutti – in sella all'Aprilia – ha recuperato più di 8 minuti. Ora il distacco tra i due è di 4'39''. Ad Amodjar, terza posizione per l'australiano Scott Britnell su KTM. Nella generale la lotta per il gradino più basso del podio è tra il francese Borne e l'altro pilota Aprilia, Francesco Montanari, al momento separati da poco più di 2 minuti.

Solo 50km, invece, per le auto prima della neutralizzazione della tappa. Vince Pierre Lafay - alla seconda affermazione in questa edizione - davanti al connazionale e leader Benoit Fretin, sempre saldamente al comando con 4 ore di vantaggio su Van Den Broek.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: