RALLY
Africa Eco Race, tappa 11: Gallas riprende il comando, vincono Lepan e Zajac
Nelle auto, Gerard mantiene un vantaggio importante su Femont.
Nella tappa 11 dell'Africa Eco Race, Gallas si riprende la vetta delle moto spodestando l'ex capoclassifica Paulin, ora staccato di 41". Terzo nella generale, a 16' 08, il vincitore di giornata Lepan, impostosi nella Ouad Naga-Mpal con 1' 29" su Cerutti e 3' 33" su Sainct. Nella auto, la polacca Zajac fa sua la frazione sugli italiani Schiumarini e Gaspari, battuti per 28" e 1' 03". Al comando della classifica resta Gerard, Femont insegue a 37' 53.
