RALLY

Africa Eco Race, tappa 11: Gallas riprende il comando, vincono Lepan e Zajac

Nelle auto, Gerard mantiene un vantaggio importante su Femont.

Africa Eco Race, tappa 11: Gallas riprende il comando, vincono Lepan e Zajac.

Nella tappa 11 dell'Africa Eco Race, Gallas si riprende la vetta delle moto spodestando l'ex capoclassifica Paulin, ora staccato di 41". Terzo nella generale, a 16' 08, il vincitore di giornata Lepan, impostosi nella Ouad Naga-Mpal con 1' 29" su Cerutti e 3' 33" su Sainct. Nella auto, la polacca Zajac fa sua la frazione sugli italiani Schiumarini e Gaspari, battuti per 28" e 1' 03". Al comando della classifica resta Gerard, Femont insegue a 37' 53.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy