Africa Eco Race, tappa 11: Gallas riprende il comando, vincono Lepan e Zajac.

Nella tappa 11 dell'Africa Eco Race, Gallas si riprende la vetta delle moto spodestando l'ex capoclassifica Paulin, ora staccato di 41". Terzo nella generale, a 16' 08, il vincitore di giornata Lepan, impostosi nella Ouad Naga-Mpal con 1' 29" su Cerutti e 3' 33" su Sainct. Nella auto, la polacca Zajac fa sua la frazione sugli italiani Schiumarini e Gaspari, battuti per 28" e 1' 03". Al comando della classifica resta Gerard, Femont insegue a 37' 53.

