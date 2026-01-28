Africa Eco Race, tappa 2: Botturi primo leader, ottimo 5° posto per il sammarinese Thomas Marini

Un avvio rocambolesco – quasi inaspettato – per l'Africa Eco Race con prologo e prima tappa cancellate a causa delle forti navigate in Marocco. E così il via definitivo al rally raid che ripercorre le strade della “storica” Parigi-Dakar è stato dato con la seconda tappa, 487 km – di cui 381 cronometrati – da Bousaid a Tagounite. Tra le moto il migliore è stato Alessandro Botturi in sella alla Yamaha: il pilota italiano è stato il più veloce in assoluto, chiudendo la speciale in 2h24'04''. Seconda piazza per il francese della KTM Lepan – a 2'10'' – mentre il gradino più basso del podio se l'è preso il tedesco Gallas, sempre su Yamaha. Il due volte campione in carica Jacopo Cerutti ha chiuso in quarta posizione con l'Aprilia: bel risultato, se si pensa che il numero uno ha aperto la pista. La notizia di giornata però è l'ottima quinta piazza conquistata dal sammarinese Thomas Marini, con la Husqvarna 450 Rally. 2H29'10'' il tempo fatto segnare da Marini, a ridosso dei primi della classe.

Tra le auto la vittoria di tappa – e la conseguente leadership nella generale – è andata al belga Nicolas Delencre con la MD Optimus: 3'52 di vantaggio sul connazionale e compagno di squadra Philippe Lambilliotte. Primi vincitori anche tra quad e truck, rispettivamente il francese Pierre Lafay e l'olandese Gerrit Zuurmond. Africa Eco Race che resterà in Marocco per la terza tappa: oltre 500km da Tagounite ad Assa.









