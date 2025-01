Africa Eco Race, tappa 4: controsorpasso di Botturi Tra le moto continua il duello tra i due italiani: il pilota Yamaha scavalca Cerutti conquistando la quarta tappa dell'Africa Eco Race, la penultima in Marocco.

Paesaggi mozzafiato fanno da sfondo alla quarta tappa dell'Africa Eco Race, 499km da Touzigui a Laayoune. Continua l'appassionante duello in vetta tra le moto, tutto italiano. Cerutti colpisce, Botturi risponde: copione rispettato anche nella penultima giornata che la carovana trascorrerà in Marocco, tra monti e roccia prima e distese di sabbia poi. I due azzurri hanno tenuto una media inavvicinabile per tutti gli altri, 89 chilometri orari. Ad aver la meglio però è stato Alessandro Botturi che, in sella alla sua Yamaha, si è aggiudicato la speciale con 2'50'' di vantaggio sul rivale ed è tornato in testa alla generale con 1'28'' sullo stesso Cerutti, secondo con l'Aprilia. Terzo posto per il norvegese Ullevalseter che è risalito negli ultimi km, di difficile navigazione. L'alfiere KTM occupa il gradino più basso del podio anche nella generale ma ad oltre un'ora e mezzo di ritardo da Botturi. Nelle prime posizioni anche Menichini – sempre su Aprilia - e Gritti mentre giornataccia per Francesco Montanari che chiude solo 21^ e scivola in classifica dalla terza alla quinta posizione.

Tra le auto, terza vittoria consecutiva per il francese Benoit Fretin che rifila quasi 4 minuti e mezzo al ceco Ourednicek ed oltre 5 al belga Vroninks. Il pilota della Century prende il largo nella generale e comanda con più di mezz'ora di vantaggio. La quinta tappa sarà la terza più lunga di questa edizione, ben 629km: arrivo a Dakhla – sulle rive dell'oceano - dove poi ci sarà anche il giorno di riposo prima dell'ingresso in Mauritania.

