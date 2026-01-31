TV LIVE ·
Africa Eco Race, tappa 5: Thomas Marini è 3° nello stage e 3° nella generale

Terza posizione per il sammarinese Thomas Marini nella quinta tappa dell'Africa Eco Race, l'ultima prima del giorno di riposo: i distacchi, tra le moto, restano minimi. La frazione la vince il tedesco Gallas, il francese Lepan resta in vetta alla generale

di Alessandro Ciacci
31 gen 2026

L'ultima tappa marocchina dell'Africa Eco Race – prima dell'unico e meritato giorno di riposo del Rally Raid – sorride a Thomas Marini che chiude la prima parte sul gradino più basso del podio nella classifica generale delle moto, a ridosso dei primi della classe. Il pilota sammarinese non può più essere considerato una sorpresa, ma anzi uno dei grandi favoriti per il successo finale. Anche nella quinta tappa – 768km che hanno portato la carovana da Khnifiss a DakhlaMarini centra un prestigioso terzo posto, in sella alla sua Husqvarna 450. 2'31'' di ritardo da Kevin Gallas, vincitore di giornata. Il tedesco – alfiere Yamaha - si è preso di forza il quinto stage, recuperando quasi un minuto e mezzo a Jean-loup Lepan. E così alla vigilia del “rest day” la generale delle due ruote resta cortissima: Lepan comanda con appena 25 secondi di vantaggio su Gallas, 1'01 su Marini e 2'40 sul campione in carica Jacopo Cerutti, quarto con l'Aprilia. Questi margini sottilissimi promettono suspense intensa e spettacolo garantito per la seconda metà della gara.

Tutto più definito invece tra le auto: la quinta tappa va al francese Housset ma in classifica è tripletta belga con Van Pollaert su MD Optimus davanti a tutti. 25 minuti su Femont, 35 su Lambilliotte. Domenica l'Africa Eco Race lascerà il Marocco per approdare in Mauritania.




